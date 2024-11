Iisraelil ei ole kavatsust lubada Põhja-Gaza elanikke tagasi oma kodudesse

Inimõiguste eksperdid on öelnud, et sellised tegevused, nagu sunniviisiline ümberpaigutamine ja toidu kasutamine relvana, on sõjakuriteod.

Iisraeli armee ja valitsus on korduvalt eitanud, et nad on püüdnud uue operatsiooni ajal sundida Gaza põhjaossa jäänud elanikke põgenema lõuna poole. Kohalikud on öelnud, et Iisraeli uus operatsioon Põhja-Gazas on loonud sõja seni halvimad tingimused. Iisraeli sõnul on ründamine vajalik võitluseks ümbergrupeerunud Hamasi võitlejatega.