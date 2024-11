Hispaania politsei leidis Ecuadori banaanisaadetisest 13 tonni kokaiini

14. oktoobril leitud kokaiinikogus lõi eelmise Hispaania rekordi suurelt üle. 2023. aastal leiti samuti Algecirases 9,4 tonni kokaiini. Algeciras on Euroopa suuruselt neljas konteinersadam, vahendab Reuters.

„On selge, et need 13 tonni kokaiini ei olnud teel ainult Hispaania turule. Hispaania turg ei suuda nii palju narkootikumi korraga käidelda. See narkootikum oli mõeldud jaotamiseks üle Euroopa,“ ütles Hispaania riigipolitsei kesknarkobrigaadi juht Antonio Jesús Martínez ajakirjanikele.