Vene rindesõduritele on väidetavalt antud Põhja-Korea koeralihakonserve

Bild kirjutas, et mitmetes Telegrami videotes on näha, kuidas Vene sõdurid avavad konserve, millele on korea tähtedega kirjutatud „Nureongi koeraliha“. Nureongid on Bildi teatel keskmise suurusega koerad pruunika lühikese karvaga, kes on Koreas populaarsed lihakoerad. Konservikarbi teisel küljel on Bildi teatel kiri „Toode eranditult Korea Rahvademokraatliku Vabariigi armee jaoks“.