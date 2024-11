Lavrov: kui USA uuelt juhtkonnalt tuleb algatus ilma nõudmisteta, oleme valmis suhtlema

„Meie ei katkestanud suhteid, ei ole meie asi teha ettepanekut nende taastamiseks, aga kui järgneb algatus, et ausalt, ilma mingite ühepoolsete nõudmisteta maha istuda ja rääkida, kus me oleme ja kuidas edasi liikuda, siis meie taha see ei jää,“ ütles Lavrov täna pressikonverentsil, vahendab Interfax.

Lavrovi sõnul on probleemid suhetes Venemaa ja USA vahel „väga sügavad, tulenevad eelkõige Ameerika eliidi tundest, et on vaja alla suruda kõik konkurendid maailma areenil, et ei tekiks kedagi, kes seaks kuidagi kahtluse alla Ameerika domineerimise“. See seisukoht muutub Lavrovi sõnul üha vähem põhjendatuks, aga praegu on see ideoloogia ameeriklastel alles.