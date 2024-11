Miks on lisakaitse lisamine kaskokindlustusele nutikas otsus?

Valikus olevad paketid on loodud pakkuma erinevat kaitseulatust ja võimaldavad lisada täiendavaid kaitseid, mis sobivad just teie ja teie pere elustiili ning sõiduharjumustega. Siin on mõned põhjused, miks õige lisakaitse valimine võib olla kasulik.

Pakett Flex: kohandatud kaitse igale juhile

Pakett Flex on ideaalne neile, kes soovivad põhikaitset, kuid ei taha maksta lisakaitsete eest, mida nad ei vaja. See katab peamised riskid, nagu liiklusõnnetused, loodusõnnetused ja vargused, pakkudes samas võimalust lisada mitmesuguseid lisakaitseid. Nii maksate vaid selle eest, mida tõesti vajate.

Kohandatavad lisakaitsed : lisage kaitseid, nagu näiteks asendusauto, rendiauto kindlustus ja võtmekindlustus, et luua just teie vajadustele vastav kaitse.

Pakett Max: kõikehõlmav kaitse lisakaitsetega

Kui eelistate täielikku kindlustunnet, on pakett Max just teile. See katab kõik suuremad riskid, pakkudes ulatuslikku kaitset igas olukorras. Kuigi paketil on laiaulatuslik kaitse, on võimalik lisada ka erikaitseid, et kindlustus oleks veelgi põhjalikum.