Saksa opositsioon nõuab Scholzilt viivitamatult uusi valimisi

CDU/CSU fraktsiooni esimees Friedrich Merz ütles, et kui Scholz avab kohe tee uutele valimistele, uurib CDU/CSU fraktsioon, milliseid seaduseelnõusid saaks veel enne valimisi vastu võtta. Pärast valitsuse umbusaldamist on Saksamaa liidupresidendil 21 päeva Bundestagi laialisaatmiseks. Nende 21 päeva jooksul on piisavalt aega kindlaks teha, kas on küsimusi, mis tuleks veel koos lahendada, teatas Merz.