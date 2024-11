President Karis rääkis Egiptuse presidendi el-Sisiga Lähis-Ida konfliktist ja Venemaa agressioonisõjast

Eesti riigipeaga on Kairos visiidil kaasas ettevõtted IT, kaitsetööstuse, tervisetoodete, finantstehnoloogia, energia, kaevanduse ning ehitus- ja inseneriteenuste sektorist: Eesti Energia, Admiral Markets Group, Norvita, Scandinavian Exports, Bolt, Aton Resources, Ecomatic ja Go Group.