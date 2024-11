Sellest on möödunud peaaegu neli aastat, mil New Yorgi osariik legaliseeris täiskasvanutele kanepi kasutamise. Pärast seda on üle linna tekkinud kanepikauplusi kui seeni pärast vihma. Marihuaana suitsetamine tundub tänavapildis sagedasem kui näiteks e-sigarettide popsutamine.