Riigikogule anti üle Vene ja Valgevene kodanikelt hääleõiguse äravõtmise eelnõu, hääleõiguslike elanike arv väheneks 72 000 võrra

Eelnõu seletuskirja järgi on eelnõu eesmärk kehtestada kodakondsustsensus ehk näha ette, et kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on hääleõiguslikud selle omavalitsuse maa-alal püsivalt elavad Eesti kodanikud, kodakondsuseta isikud, Euroopa Liidu kodanikud ja Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) kodanikud, kes on vähemalt kuusteist aastat vanad.