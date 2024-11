VAATA | Ennast elementaarses vormis hoida on ülilihtne ja seda kõikjal

Tallinna linna poolt korraldatavad spordihommikud on saanud juba iga-aastaseks mõnusaks harjumuseks, mille käigus saavad tallinlased erinevate tippsportlasete käe all teha ühe hommikuse treeningu. Täpselt nii on see ka sel aastal ja 22. novembril ootavadki sind erinevates Tallinna spordiasutustes treenerid, kelle käe all teha üks hommikune spordiring. Selleks, et saaksid ennast selleks ette valmistada, vaata videost, milliseid harjutusi soovitavad sul teha TalTechi korvpalliklubi esindajad. Neid harjutusi saad muretult teha nii kodus, aga ka tööl.