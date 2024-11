Eesti 200: agressorriikide kodanikelt hääleõiguse võtmine kannab rahvuslikke ja julgeoleku huve

„Eesti 200 seisukoht on olnud algusest peale, et agressorriikide kodanikel ei tohiks olla võimalust osaleda Eesti elu kujundamisel. Minu arvates ei ole tegemist maailmavaatelise küsimusega, vaid otsusega, millega kaitseme meie riigi julgeolekut ja rahvuslikke huve,“ ütles Terras. „Venemaa on üritanud mõjutada valimisi paljudes riikides, sealhulgas Euroopa Liidus ja USAs - see on julgeolekuoht. Venemaalt tuleb võtta igasugune võimalus sedalaadi mõjutustegevuseks Eestis“.