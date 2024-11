Viljandis ja Tartus räägitakse söömishäiretest teatri- ja tantsu keeles

Ka järgnevatel kordadel toimuvad etendusjärgsed jutuajamised – seda nii Viljandi kui Tartu etendustel. Spetsialistina on kaasatud TÜ Kliinikumi söömishäirete osakonnas arstina töötav Madli Paas, kes on keskendunud anoreksiale ja buliimiale. Väga lihtsas keeles räägitakse, mis on söömishäired ja ja kuidas haigust märgata.

Lavastus on suunatud eelkõige põhikooli- ja gümnaasiumiealistele noortele, aga ka nende lähedastele ja õpetajatele, juhtimaks tähelepanu söömishäirete tekkepõhjustele ja ravivõimalustele. Söömishäired on teismeliste tüdrukute ja noorte naiste seas enimlevinud vaimse tervise probleem. Iga neljas anoreksiajuhtum lõppeb surmaga. Kuigi söömishäired on eelkõige „tublide tüdrukute haigus“, on viimastel aastatel üha enam haigestumisi ka noormeeste seas.