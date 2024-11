Austraalia valitsus plaanib lastele sotsiaalmeediakeelu kehtestada

Peaminister Anthony Albanese ütles, et järgmisel nädalal parlamendile esitatava eelnõu eesmärk on leevendada seda kahju, mida sotsiaalmeedia Austraalia lastele tekitab, vahendab BBC News.

„See on emadele ja isadele... Nad muretsevad nagu minagi ennast haigeks meie laste ohutuse pärast internetis. Ma tahan, et Austraalia perekonnad teaksid, et valitsus on teie selja taga,“ ütles Albanese.

Kuigi paljud üksikasjad on veel vaidlusalused, teatas valitsus, et keeld ei hakka kehtima juba sotsiaalmeedias olevatele noortele.

Vanusepiiranguid ei hakka olema lastele, kellel on vanemate nõusolek. Valitsuse teatel pannakse sotsiaalmeediaplatvormidele kohustus astuda mõistlikke samme ligipääsu takistamiseks.

Seadus võib hakata kehtima 12 kuud pärast vastuvõtmist.

Kuigi enamik eksperte nõustub, et sotsiaalmeediaplatvormid võivad alaealiste vaimset tervist kahjustada, on paljud eri meelt nende keelu alla panemise tõhususe üle. Mõned eksperdid ütlevad, et keelud ainult lükkavad edasi sotsiaalmeediaga kokkupuutumist, selle asemel, et õpetada lapsi internetis navigeerima.

Varasemad katsed ligipääsu piirata muu hulgas Euroopa Liidus on suures osas läbi kukkunud ja või põrkunud tehnoloogiaettevõtete vastuseisule. Jäävad ka küsimused, kuidas keelu rakendamine töötab, võttes arvesse, et on vahendeid vanusepiirangutest möödahiilimiseks.