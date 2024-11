Reuters: Biden kiirustab alles jäänud abi Ukrainale üle andma, edasi valitseb teadmatus

„Administratsioon plaanib edasi suruda /.../ et panna Ukraina tugevaimale võimalikule positsioonile,“ ütles anonüümseks jäänud kõrgetasemeline ametnik.

Eile uuesti USA presidendiks valitud Donald Trump on olnud Bideni Ukraina abistamise suhtes kriitiline, mis on tekitanud mure Ukraina edasise toetamise üle olukorras, kus vabariiklased kontrollivad Valget Maja, senatit ja ilmselt ka esindajatekoda.

Vabariiklaste kontrollitud esindajatekoda kiitis küll aprillis Ukraina abistamise heaks, aga see juhtus kaheksa kuud pärast seda, kui Biden lisaraha küsis, ja seda toetas rohkem demokraate kui vabariiklasi.

USA relvade üleandmiseks ja seejärel asendamiseks on alles 4,3 miljardit dollarit ja lisaks 2,8 miljardit dollarit, mis on heaks kiidetud enne viimast otsust. Veel kaks miljardit dollarit on alles Ukraina jaoks uute relvade ostmiseks USA tootjatelt.