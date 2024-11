Juba üle saja aasta laiub Manhattani saarel üle mõne tänavaploki Ukraina Külaks (Ukrainian Village, ka Little Ukraine) ristitud piirkond. Ülemöödunud sajandi lõpust kujunes see East Village’i asum koduks tuhandetele Ukraina päritolu immigrantidele.

Nagu enamiku ajalooliste piirkondadega kipub juhtuma, teeb gentrifikatsioon aja jooksul oma töö. Praeguseks on see kant koduks palju vähematele ukraina juurtega inimestele, ent tegemist on endiselt olulise ukrainlaste kultuuri keskusega New Yorgis.