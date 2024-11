OTSEBLOGI | „Ärge heitke meelt.“ Valimised kaotanud Harris õnnitles Trumpi võidu puhul

Trumpi võttis Harrise üle ülekaaluka võidu. Teda saatis edu kaalukeeleosariikides Georgias, Michiganis, Põhja-Carolinas, Pennsylvanias ja Wisconsinis. Veel kahes võtmeosariigis Arizonas ja Nevadas ei ole tulemus veel selge, kuid ka neis on Trump juhtimas.

„Valimistulemus ei olnud see, mida tahtsime, mille eest võitlesime, mille nimel valimas käisime, kuid kuulake, kui ma ütlen: Ameerika lubaduse valgus põleb alati eredalt senikaua, kuni me ei anna alla ja kuni me jätkame võitlemist,“ ütles Harris toetajatele.

„On normaalne tunda kurbust ja pettumust, kuid teadke, et kõik saab korda,“ märkis Harris. „Asi on lihtsalt selles, et mõnikord võtab võitlus veidi aega. Aga ärge heitke meelt. Praegu pole aeg käsi laiutada, vaid on aeg käised üles käärida.“