Rootsi peaministri hoiatus: Trumpi ametiaeg on Euroopale riskantne

Trump on lubanud kehtestada üldised 10-20-protsendilised tollitariifid ja ähvardanud kehtestada 60-protsendilise maksu kõikidele Hiina päritolu kaupadele. Minister rõhutas, et USA ja Hiina vahelisel kaubandussõjal oleks Euroopa kaubandusele kohutavad tagajärjed.

Trump on korduvalt ähvardanud katkestada USA abi Kiievile ja lubanud konflikti 24 tunni jooksul lõpetada, ka võidukõnes tõotas Trump „sõjad peatada“. Kristersson nentis, et Trumpi ametiaja suurim „risk“ on siiski „vähenenud pühendumus Ukrainale“.

„Võtame teadmiseks tõsiasja, et USA on seni suurim Ukraina sõjaline toetaja. Me hindame seda, oleme selle eest tänulikud, me ei võta seda iseenesestmõistetavana,“ jätkas ta.