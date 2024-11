Riigikogu võttis vastu kaks tervishoidu ja ravimeid puudutavat seadust, ümber jagati terviseameti ülesandeid

Riigikogu võttis täna vastu sotsiaalkomisjoni algatatud ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse, mille eesmärk on viia riigi tervishoiuvaru moodustamine, haldamine, uuendamine ja kasutuselevõtmine terviseametilt üle riikliku osalusega piirkondlikele haiglatele.

Muudatusega saab varude paiknemist hajutada ning ravimite ja seadmete roteerimisel nende aegumisest tekkivat kulu vähendada või vältida. Samuti lihtsustab varude piirkondlike haiglate juures paiknemine nende kasutuselevõtmist, kuna eelduslikult on kriisiolukorras ka ravikoormus suurim neis haiglates, kes kavandatavate muudatuste kohaselt varusid hoidma hakkavad. Seletuskirjas osutati, et piirkondlike haiglate koosseisus on varude haldamiseks vajaliku kogemusega spetsialistid.