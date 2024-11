Hispaanias otsitakse eelmisel nädalal riiki laastanud üleujutuste eest vastutavat

Valencia piirkonna juht Carlos Mazón on silmitsi kriitikaga, kuna tal kulus umbes 12 tundi, et vastata Hispaania riikliku meteoroloogiaameti antud punasele ilmahoiatusele ja saata hoiatus otse inimeste telefonidesse. Selleks ajaks oli üleujutus juba tohutuid kahjusid põhjustanud, vahendab BBC.

Vastuseks on Mazón võtnud seisukoha, et vastutama peaks hoopis Madridi kontrolli all olev CHJ hüdrograafiaagentuur. Ta süüdistas agentuuri hoiatuse väidetavas aktiveerimises ja seejärel deaktiveerimises kõnealusel päeval. CHJ on end kaitsnud öeldes, et agentuur annab andmeid sademete ja sellega seotud küsimuste kohta, kuid ei väljasta selliseid hoiatusi.