Peaminister Kristen Michal ütles, et koalitsioon on kokku leppinud agressorriikide kodanikelt ehk Vene ja Valgevene kodanikelt valimisõiguse äravõtmises, ent täpne sõnastus on siiski riigikogu kätes.

FOTO: Taavi Sepp | Delfi Meedia