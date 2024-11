Saksamaa AfD heidab erakonnast välja liikmed, keda kahtlustatakse seotuses äärmusrühmitusega

Saksamaal peavad erakonnad liikme väljaheitmiseks tõendama tõsist rikkumist. Kirjeldades seda „kiireloomulise ja tõsise“ juhtumina, teatas AfD, et peatab nende liikmeõigused koheselt, kuni kohus teeb otsuse. AfD keeldus andmast üksikasju kolme liikme isiku kohta.

Saksa siseminister Nancy Faeser teatas, et nurjati „varajase faasi sõjalise riigipöörde plaanid“. Uurijate sõnul kavatses rühmitus luua riigi idaosas natsismist inspireeritud uue süsteemi.

Saksa siseluureteenistus käsitleb AfD-d kui kahtlustatavat äärmusorganisatsiooni. AfD väidab, et on demokraatlik erakond ja on nimetuse kohtus vaidlustanud.