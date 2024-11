„Rock’n’roll. Kinnitage turvavöö.“ Teine ametiaeg näitab, kas Trump on Chamberlain või Churchill

„Mis sa arvad, et me oleme lollakad või?“ küsis üks Eesti diplomaat ajakirjanikult, kes uuris, kas ja milliseid ettevalmistusi on tehtud võimalikuks Donald Trumpi Valgesse Majja naasmiseks. Loomulikult on selle peale mõeldud ja ka vastavalt käitutud, luues suhteid ning korraldades kohtumisi. Alles äsja käis Eestis senaator Jim Risch, tõenäoline uus senati väliskomisjoni esimees. See on pelgalt üks näide. Toimub ka kohtumisi, millest meedia teada ei saa.