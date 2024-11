Prantsusmaa ja Saksamaa ministrid kohtuvad, et arutada Trumpi võidu tagajärgi Euroopa kaitsele

Prantsusmaa Sébastien Lecornu ja Saksamaa Boris Pistorius arutavad eeldatavasti USA valimiste tagajärgi Euroopa kaitsele, teatas Prantsuse ministeerium. Mõlemad pooled kinnitasid, et ministrid räägivad pärast kohtumist ka avalikult, vahendab Politico.

Selle aasta alguses näis Trump julgustavat Venemaad ründama NATO liitlasi, kes ei „maksa“. Samuti on nii Trump kui ka tema asepresidendikandidaat JD Vance ähvardanud vähendada sõjalist toetust Ukrainale.

Prantsusmaa ja Saksamaa täidavad praegu NATO kaitsekulutuste eesmärki, mis on 2% SKP-st. Sellest olenemata on neil raskusi ühiste kaitsetööstusprogrammide edendamisega ja riigid on mitmetes sõjalis-poliitilistes küsimustes eriarvamusel.