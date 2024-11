Tsahkna: kõik on ootel, milline hakkab olema Trumpi Vene-poliitika

Tsahkna ütles Delfile, et Eesti ja USA vahelised suhted on väga head ja need olid head ka siis, kui Trump esimest korda USA presidendiks sai. Tema sõnul tõendab seda ka fakt, et USA väed on praegu Eesti territooriumil. Tsahkna tuletas meelde aega, kui Trump esimest korda presidendiks sai ja Tsahkna ka siis välisminister oli ning ka siis oli koostöö riikide vahel hea.

„Eesti ja USA suhted on olnud väga head, on praegu väga head ja eks elu näitab, kui president astub ametisse, siis mis saab olema tema poliitika, aga on selge, et tema väljaütlemised kampaania käigus on olnud väga reljeefsed,“ sõnas Tsahkna.

„Ma tahan öelda, et võtame hästi rahulikult, meie oleme ajanud õiget asja, meie poliitika ei ole muutunud ja meie poliitika ei muutu. Me seisame vastu Venemaa agressioonile, mis on meie eksistentsiaalne küsimus, me seisame selle eest, et Euroopa investeeriks rohkem oma enda kaitsevõimekusse,“ rääkis minister.

Tänases Delfi valimissaates ütles riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson, et Trumpi võit ei ole Ukraina jaoks hea uudis. Tsahkna ei soovinud seisukohta võtta ja ütles, et seda näitab elu. „Trump on oma kampaania käigus lubanud lõpetada Venemaa agressiooni Ukraina vastu ära, küsimus on see, kuidas see toimub ja mis tingimustel,“ sõnas ta. „Kõik on ootel, et mis saab siis olema Trumpi poliitika, eestkätt Venemaa agressiooni suhtes, ja see on see, mis puudutab ka meie julgeolekut otseselt.“

Tsahkna rõhutas, et Ukraina võit peab tulema nende tingimustel, sest kui agressorile järele anda, ei too see pikaajalist rahu.

Kas Ukraina jaoks on NATOsse saamine raskendatud pärast Trumpi võitu, näitab Tsahkna sõnul samuti tulevik. „Me oleme ka täna näinud mõnda suurt Euroopa riiki, kes ei taha sellest väga kuulda, aga ma ütlen, elu paneb ise asjad paika.“