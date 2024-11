NYT: maailma võimsaimat riiki juhtides motiveerivad Trumpi ainult võimuiha ja isikukultuse säilitamine

NYT kirjutab, et USA asutajad teadvustasid võimalust, et valijad võivad ühel päeval valida autoritaarse juhi, ja kirjutasid põhiseadusesse kaitsemeetmed selle vastu, sealhulgas teiste võimuharude volitused presidendi kontrollimiseks. Samuti kehtestasid nad kodanikele õiguse koguneda, rääkida ja protestida juhi sõnade ja tegude vastu.

„Järgmisel neljal aastal peab ameeriklastel olema selge arusaam ohust riigile ja selle seadustele, mis lähtuvad selle 47. presidendilt, ning nad peavad olema valmis kasutama oma õigust riigi ja rahva, seaduste, institutsioonide ja väärtuste kaitseks, mis on seda tugevana hoidnud,“ kirjutab NYT.

NYT märgib, et ei saa eirata, et miljonid ameeriklased hääletasid kandidaadi poolt, kelle kohta isegi mõned lähimad toetajad tunnistavad, et ta on suurte vigadega, olles kindel, et ta muudab ja lahendab suurema tõenäosusega riigi suurimana tajutavad probleemid: kõrged hinnad, sisserändajate sissevool, auklik lõunapiir ja ebavõrdust tekitav majanduspoliitika.

„Mis iganes tõukas neid valijaid seda otsust tegema, peaksid aga kõik ameeriklased nüüd olema ettevaatlikud Trumpi tulevase administratsiooni suhtes, mis tõenäoliselt seab suurimaks prioriteediks kontrollimatu võimu koondamise ja vaenlaseks peetavate karistamise, mida mõlemat on hr Trump korduvalt lubanud teha. Kõik ameeriklased, vaatamata nende parteile või poliitikale, peaksid nõudma, et riigi demokraatia alussambad, sealhulgas põhiseaduslik kontroll ja tasakaal, ausameelsed föderaalprokurörid ja kohtunikud, erapooletu valimissüsteem ja põhilised inimõigused, säiliksid rünnakus, mida ta on juba alustanud ja on öelnud jätkavat,“ kirjutab NYT.