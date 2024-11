VIDEO | Kas USA võib hoopis suurendada Ukrainale antavat abi? Mihkelson: Trumpi puhul ära iial ütle iial

Kalm rääkis saates, et raske on öelda, et sõda lähiajal lõppeb, sest selleks on vaja mõlema poole tahet. Tema sõnul seda Venemaal praegu ei ole, sest nad näevad, et neil läheb hästi ja nad suudavad võita rohkem, kui see, mis neil praegu on. „[Sõja lõpetamine] ei sõltu ainult Donald Trumpist,“ ütles Kalm.

Mihkelson lisas, et tegemist ei ole ainult Venemaa ja Ukraina vahelise sõjaga, mille Trump saaks lõpetada. „Venemaa, mh Hiina, aga ka kõrvalt Põhja-Korea ja Iraani huvi on ju lammutada kogu kehtiv maailmakord ja see on ainult üks lahing palju suuremas sõjas,“ märkis ta.

Mihkelsoni sõnul seisneb küsimus selles, et kui Trumpi plaan sõjad lõpetada ebaõnnestub, siis mida ta edasi teeb ja kas võib tekkida olukord, kus ta hoopis suurendab Ukrainale antavat abi.

„Hetkel tundub [see] ebatõenäoline, aga Trumpi puhul ära kunagi ütle [mitte] kunagi ja selles suhtes eks me näe, kas üldse tema aktiivsus oma programmi väljakuulutatud eesmärkide elluviimiseks algab sisuliselt tänasest või ta ootab ikkagi jaanuari lõpuni. Selge on see, et administratsiooni paika saamine võtab veel aega mitu kuud,“ ütles Mihkelson.

Kalmi sõnul on ka oluline vaadata, kuidas USA reageerib sellele, et Põhja-Korea saatis oma väed Venemaale appi, enne valimisi sellele eriti ei reageeritud. „See peab ka mingisuguse reaktsiooni osaliseks saama, ma väga ootan, et see nädala või kahe jooksul tuleb,“ märkis Kalm.

Eksperdid tõdesid saates, et USA tahe Euroopat kaitsta nõrgeneb, sest USA näeb, kui hästi osas Euroopa riikides elatakse ja kui vähe enda kaitsmisse tegelikult panustatakse.

„Arusaadavalt tekib Ühendriikides see küsimus, aga kui võtame selle suure maailmakaardi ette, kus on potentsiaalsemad Ühendriikide kõige lähedasemad liitlased, ei ole nad kusagil mujal kui Euroopas,“ ütles Mihkelson.

