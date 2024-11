Kreml: Trumpi avaldused rahu kohta on tähtsad, aga pärast valimiskampaaniat muudetakse vahel tooni

„Valimiskampaania käigus, kuigi härra Trumpilt tuli küllaltki karme avaldusi, mida saab seletada loomulikult valimiseelse võitlusega, aga tuli ka avaldusi, milles oli juttu tema rahupüüdlustest rahvusvahelisel areenil ja tema püüdlustest selle poole, et lõpetada see spiraal ja totaalne poliitika, mis on suunatud vanade sõdade jätkamisele ja uute vallapäästmisele. Jah, need avaldused on küllaltki tähtsad, aga nüüd, juba pärast võitu, valmistudes sisenema Ovaalkabinetti või sisenedes Ovaalkabinetti, omandavad avaldused mõnikord teise tooni,“ rääkis Peskov Interfaxi vahendusel.