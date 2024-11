Üks ring veel! Spordihommik kutsub kõiki tallinlasi liikuma

Tallinna abilinnapea Kaarel Oja sõnul on spordihommik oluline samm tervislikuma linna poole. „See on suurepärane võimalus alustada päeva aktiivselt ja tuletada meelde, et mõõdukas liikumine on tähtis igal ajal,“ rääkis Oja. „Tuleval aastal on Tallinnal au kanda Euroopa spordipealinna tiitlit, mille raames soovime veelgi enam rõhutada tervisliku ja aktiivse eluviisi tähtsust. Spordipealinn tervikuna on sündmus tallinlastele, kus tahame julgustada inimesi rohkem liikuma ja pakkuda neile selleks rohkem võimalusi. „Üks ring veel!“, nagu ütleb spordipealinna tunnuslause.“