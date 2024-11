EKRE pole sotside välja käidud tingimustel nõus põhiseadust muutma. Ka Isamaa kahtleb

EKRE kinnitas, et erakonna juhatus ei toeta mõtet jätta valimisõigus kodakondsusetutele isikutele. „EKRE on seisukohal, et toetada tuleb lahenduste otsimist, mis tagab, et valimisõigus nii kohalikel, riigikogu kui eurovalimistel on vaid Eesti kodanikel ja meie Euroopa Liidu liitumislepingust tingitult ka euroliidu liikmesriikide kodanikel,“ märgiti EKRE pressiteates.