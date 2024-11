Suhtelises vaesuses elavate inimeste arv on vähenenud

Absoluutne vaesus vähenes üle 65-aastaste ning laste ja noorukite seas

Absoluutset vaesust koges 2023. aastal ligi 36 400 inimest ehk 11 300 inimese võrra vähem kui aasta varem. „Siiski tasub tähele panna, et nende hulk on endiselt suurem kui kolm, neli või viis aastat tagasi,“ ütles Remmelg.

Ilmajäetust tunnetab iga neljas üksikvanemaga leibkond

Eesmärk on aidata kõige haavatavamaid sihtgruppe

Sotsiaalministeerium on seisukohal, et kavandatavaid meetmeid on esmajärjekorras oluline suunata sinna, kus abivajadus on kõige suurem.

Sotsiaalministeeriumi majandusliku toimetuleku juht Kati Nõlvak ütles, et kõige ohustatumad on üksikud inimesed. „Endiselt on vaesuse ohus kõige enam üksikud inimesed või leibkonnad, kus on ainult üks sissetulekuallikas. Absoluutne vaesus on kõrgem ka töötute seas. Meie eesmärk on aidata kõige haavatavamaid sihtgruppe - vanemaealisi ja üksikvanemaid paremale majanduslikule järjele nii erinevate toetuste kui ka teenuste kaudu.“