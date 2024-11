OTSEBLOGI JA TULEMUSED | USA telekanalid kuulutasid Trumpi presidendivalimiste võitjaks

Peamise varahommikuse uudisena on Trump võitnud Põhja-Carolinas ja saab endale sealsed 16 valijameest. Samuti on vabariiklased saanud juurde kaks senatikohta, mis annab neile lootuse enamuseks.

Nii Kamala Harris kui ka Donald Trump esinesid veel viimastel kampaaniaüritustel Pennsylvanias ja Michiganis. Trump ütles Põhja-Carolinas, et kavatseb kehtestada kogu Mehhiko impordile 25% tollitariifi, kui Mehhiko ei peata migrantide voolu üle piiri. Harris ütles Pennsylvanias, et USA on valmis uueks alguseks.