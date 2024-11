Venemaad süüdistatakse pommiähvarduste tegemises USA valimisjaoskondadele

FBI kinnitas Washington Postile, et „agentuur on teadlik pommiähvardustest mitme osariigi valimisjaoskondadele, millest paljud näivad olevat pärit Venemaa e-posti domeenidest.“ Lausuti ka, et ükski ähvardus siiani usutav olnud ei ole.

Georgia osariigis on seni teada kuuest pommiähvardusest. Mitmed valimisjaoskonnad demokraatide enamusega piirkondades on taotlenud kohtumäärust selleks, et pikendada tööaja pikendamist ähvarduste tagajärjel aset leidnud sulgemiste korvamiseks.

Kuna enamik valijaid on otsustanud, keda toetada, ütlesid ametnikud, et Venemaa, mis on varasemalt koondanud enda jõupingutused president Trumpi toetamiseks, on nüüd otsustanud hääletusprotsessis kaost tekitada.

Venemaad on süüdistatud ka mõned päevad tagasi aset leidnud Moldova presidendivalimiste valimiste mõjutamises. Saksamaa välisministeeriumi pressiesindaja tõi välja, et Moldova valimistel tähendati sarnaste pommiähvarduste toimumist eesmärgiga halvata valimisprotsess.