Küsitlus: USA valijad muretsevad, et pärast tänavusi valimisi võib Kapitooliumi rünnak korduda

Kuus valijast kümnest ütlesid, et nad on väga või mõnevõrra mures, et pärast tänavusi presidendivalimisi toimub sündmus, mis sarnaneb Kapitooliumi rünnakule.

Märgiti, et Donald Trumpi ja Kamala Harrise toetajate vahel on suur lõhe. Nimelt väljendasid muret Kapitooliumi rünnakule sarnase sündmuse ees 82 protsenti Harrise valijatest, kuid Trumpi toetajad sama meelt ei jaganud ja ainult 38 protsenti vabariiklaste kandidaadi toetajatest on selle tõttu mures.

Üldiselt usuvad ameeriklased, et kandidaat, kelle vastu nad on, ohustab demokraatiat. Küsitluse kohaselt nõustusid 48 protsenti valijatest, et Trump kujutab endast ohtu demokraatiale. 43 protsenti valijatest ütlesid, et Harris kujutab ohtu demokraatiale.

Küsitluses uuriti ka, kas valijad usuvad, et kandidaadid aktsepteerivad eelseisvate valimiste tulemusi. Enamik vastanutest – 62 protsenti – ütlesid, et Harris aktsepteerib tulemusi kindlasti või tõenäoliselt. Samas usub 27 protsenti vastanutest, et Trump nõustub valimistulemustega.

Trump ei aktsepteerinud 2020. aasta valimiste tulemusi, mis viis lõpuks USA Kapitooliumi rünnakuni.