FOTOD | Sotside juhatus otsustas valimisõiguse küsimuses edasi minna kompromissiga

Protsess säilitaks määratlemata kodakondsusega isikute hääletamisõiguse. Samuti liigutakse paralleelselt edasi varem välja pakutud ettepanekuga täiendada kohalike omavalitsuste volikogude valimise seadust registreerimiskohustuse rakendamisega välismaalastele.

Esmaspäeval kogunes koalitsiooninõukogu, kus otsustati, et Vene ja Valgevene kodanike valimisõiguse äravõtmiseks võiks minna põhiseaduse kallale. See ei meeldinud aga kõikidele sotsiaaldemokraatidele, mistõttu arutati teemat tänasel koosolekul.

„Oleme selgitanud sotsiaaldemokraatide seisukohti vähemalt poolteist aastat, kui valimisõiguse küsimus on avalikus debatis esil olnud ning me oleme endiselt seisukohal, et põhiseadust vahetult enne valimisi muutma minna ning kohalikus elus kaasarääkimise õigust elanikelt nende kodakondsuse põhjal ära võtta ei ole parim lahendus. Peame aga mõistma, et kui sotsiaaldemokraadid jääksid põhiseaduse muutmise protsessis kõrvaltvaatajaks, võetakse valimisõigus ära ka ligi 60 000 n-ö halli passi omanikult, kelle ainus koduriik on Eesti,“ ütles sotside juht ja siseminister Lauri Läänemets.

Läänemets lisas, et täna toimunud põhjaliku juhatuse koosoleku käigus kuulati veelkord ära erakonnaliikmete poolt- ja vastuargumendid ning sotsiaaldemokraadid pole erakonnasiseseid erimeelsusi sel teemal ka kunagi varjanud. „Küll aga jõudsime järeldusele, et on mõistlik edasi liikuda koalitsiooninõukogus saavutatud kompromissettepanekuga,“ ütles Läänemets.

Ka eile rõhutas Läänemets ajakirjanikele, et tegemist on kompromissiga. Sellest hoolimata oli erakonnas inimesi, kes polnud otsusega rahul. „Mul on kahju, et erakond murdus selles põhimõttelises küsimuses ajakirjanduse ja konkurentide surve all,“ märkis Jevgeni Ossinovski eile õhtul sotsiaalmeedias.

Kriitikanooli oma erakonna esimehe poole heitis esmaspäeval ühismeedia vahendusel ka Tallinna linnavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Joosep Vimm.

„Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees on teinud otsuse, mis läheb vastuollu nii erakonna demokraatlike alusväärtustega kui ka volitustega, mis talle antud. Kahjuks on Lauri Läänemets otsustanud kaasa minna Reformierakonna ja Isamaa eest veetava kampaaniaga, mille tegelik eesmärk on ainult ja ainult joonistada ümber valijaskond paari erakonna kasuks,“ ütles ta.