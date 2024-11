Idanaabrite meelsus on kindlalt võimuladviku käpa all. Ukraina teadur: Vene avalikku arvamust saab muuta eelkõige lahinguväljal

Mida Vene rahvas mõtleb? Miks ta nii mõtleb? Ja kuidas seda muuta? Need on küllaltki ambitsioonikad küsimused, kuid Infovastupidavuse Keskuse (Centre for Information Resilience) kommunikatsiooniuurijal, ukrainlannal Alona Šestopaloval on vähemalt osaliselt neile vastused.