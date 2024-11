Ukraina ministri sõnul toimus Ukraina ja Põhja-Korea sõdurite kokkupõrkeid

Ukraina kaitseminister Rustem Umjerov ütles Lõuna-Korea meediale antud intervjuus, et Ukraina ja Põhja-Korea sõdurite vahel oli väikseid kokkupõrkeid. Rohkem üksikasju ta ei jaganud.

Seda kinnitas esmaspäeval ka Ukraina desinformatsiooni vastu võitlemise keskuse juht Andri Kovalenko, kelle sõnul on Põhja-Korea sõdurid Venemaal Kurski oblastis juba tule alla sattunud.

Küsimusele, kas Põhja-Korea sõdurite liitumine tähendab seda, et Põhja-Korea on ametlikult sõjaga ühinenud, vastas Umjerov: „Jah, ma arvan nii. See oli kokkupõrge.“