Politico: Saksamaal kavandatakse Ukraina soometumist

Väljaande Politico poliitikatoimetaja Hans von der Burchard kirjutas eile X-is, et Saksamaa liidukantsler Olaf Scholz on vastu Ukraina NATO liikmeks saamisele ja Berliini ametnike sõnul arvab ta, et Ukrainal peaks olema selline neutraalne staatus, nagu oli aastakümneid Soomel.