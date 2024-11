„Siin ei olegi head lahendust. Minu süda valutab Vene inimeste pärast,“ ohkab sotsiaaldemokraat Katri Raik. Tema on üks neist, kes kaalub täna õhtul kodupartei juhatuse koosolekul, mis hakata pihta Lauri Läänemetsa ideega. Nimelt on SDE juht näidanud rohelist tuld ideele, et Vene ja Valgevene kodanike valimisõiguse äravõtmiseks võiks minna põhiseaduse kallale.