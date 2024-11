VIDEO | Kamala Harrisele andsid viimasena hoogu Lady Gaga ja Oprah Winfrey

Harris ja Donald Trump lõpetasid tänavuse kampaania ägeda võitlusega kaalukeeleosariigi Pennsylvania pärast, vahendab Associated Press.

Harris lõpetas õhtu osariigi suurimas linnas Philadelphias trepiastmetel, mille tegi kuulsaks film „Rocky“. Harris ütles seal, et käes on tema aeg.

„Üle poolel ajal selle riigi elueast ei olnud naistel häält,“ ütles Lady Gaga. „Täna hoian ma oma südames kõiki neid sitkeid ja visasid naisi, kes tegid minust selle, kes ma olen. Ma annan oma hääle inimesele, kes on president kõigi jaoks, kõigi ameeriklaste jaoks. Ja nüüd, Pennsylvania, on teie kord.“

Pennsylvanial on kaalukeeleosariikidest kõige rohkem valijamehi, mistõttu on see tähtsaim osariik, mille eest võidelda. Võit seal avab tee Valgesse Majja.