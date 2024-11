Kreml: Moldova presidendivalimised ei olnud demokraatlikud ega ausad

„Me võime nende valimiste üle objektiivselt otsustada, rääkides nendest sadadest tuhandetest Moldova kodanikest, kes elavad Vene Föderatsioonis. Me võime kinnitada, et nendele kodanikele ei antud võimalust kasutada oma häält ja võimalust valida. Väga suur osa riigi elanikkonnast ei omanud võimalust valida, erinevalt neist Moldova kodanikest, kes töötavad Euroopa riikides,“ ütles Peskov ajakirjanikele, vahendab Interfax.

„Loomulikult ei saanud see jätta mõju avaldamata valimiste tulemusele, mida ei saa saa seoses sellega puhtaks nimetada. Need valimised ei olnud ei demokraatlikud ega ausad. Need olid täis valijatega manipuleerimist,“ lausus Peskov.

„Ta on riigis valitud president. Samal ajal, kui Maia Sandu võttis võidu ainult arvudes ja ainult toetusega väljastpoolt. Ta on diasporaa valik, kes on tagasi lükatud kodanike poolt, kes on vahetult elanud ja kannatanud kõik neli aastat tema juhtimise all,“ kuulutas Dodon.