2020. aasta valimistel nähtus meie aja järgi kell 6 hommikul, et Donald Trump on võitnud, ent nagu teame, võitis hoopis Joe Biden. Tema võidu väljakuulutamiseni kulus neli päeva. Kui eeldada, et seekordne tulemus tuleb veelgi tasavägisem, on tõenäoline, et lõplikku seisu tuleb oodata pikalt. Siiski võivad eeldused olla ka valed ning emma-kumma kandidaadi – Trumpi või Kamala Harrise – ülekaalukas võit selguda kiiremini.