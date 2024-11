President Karis Maailma Toiduprogrammi abikeskuses: Jordaania maismaakoridor on humanitaarabi Gazasse jõudmiseks hädavajalik

President Karis pidas oluliseks, et humanitaarabi jõuaks ohutult ja takistusteta abivajajateni Gazas. „On murettekitav, et humanitaarabi jõudmine Gazasse on tõsiselt takistatud. Peame tegema kõik võimaliku, et abi jõuaks hädasolijateni turvaliselt ja viivitusteta. Iga päev, mil abi hilineb, tähendab uusi inimkannatusi,“ sõnas Eesti riigipea.

Toidujulgeoleku küsimustes tõi president Karis esile, et Venemaa sõda Ukraina vastu on tõstnud toidu hindu ja süvendanud nälga ning kannatusi paljudes riikides üle maailma. „Kuigi Venemaa agressioon on katkestanud olulisi tarneahelaid, toetame Ukrainat tema püüdlustes saata oma vilja suurima toidupuudusega piirkondadesse, sealhulgas Gazasse. Ka siinse keskuse kaudu on Ukrainast pärit abi jõudnud Gaza elanikeni,“ lausus president Karis. Eesti on toetanud Ukraina algatust „Grain from Ukraine“, mis on võimaldanud toiduabi toimetamist kõige suurema toidupuudusega piirkondadesse Aafrikas ja Aasias.