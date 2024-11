Iisraeli kohus väitis, et Netanyahu assistent lekitas teavet, mis võis kahjustada pantvangikõnelusi

Uurimine keskendub väidetele, et peaministri kantselei propageeris välismeediale väidet, et Hamas kavatseb smugeldada pantvange Gazast välja üle Egiptuse piiri ja tekitada Iisraeli ühiskonnas lõhesid, et survestada Netanyahut pantvangide vabastamise ja relvarahu kokkuleppele, vahendab CNN.

Opositsioonipoliitikute sõnul Netanyahu assistendina tegutsev Eliezer Feldstein on kohtudokumentide kohaselt mitmete inimeste seas, keda kuulatakse üle „salastatud ja tundliku luureteabe“ lekkimise tõttu. Pühapäeval avalikustatud kohtumääruses öeldi, et Iisraeli sõjaväe süsteemidest võetud ja „illegaalselt välja antud“ teave võis kahjustada Iisraeli võimet vabastada Hamasi pantvange Gazas.

Väidetavad lekked põhinesid kahel septembris avaldatud artiklil, millest üks avaldati Ühendkuningriigi ajakirjas Jewish Chronicle ja teine ​​Saksamaa väljaandes Bild, mis mõlemad viitasid Iisraeli luureallikatele.

Opositsiooniliidrid väidavad, et luureteave oli „võltsitud“ ja osa kavalusest takistada relvarahu ja pantvangikokkulepe. Gazas hoitud pantvangide perekonnad on süüdistanud Netanyahut Hamasiga sõlmitud lepingu korduvas nurjamises, arvates, et Gaza sõja lõpp sunnib peaministrit korraldama valimised.

Netanyahu pressiesindaja eitas, et peaministri büroost on lekkeid olnud ja ütles, et „kõnealune isik ei osalenud kunagi julgeolekuteemalistes aruteludes“, viidates arvatavasti Feldsteinile. Samuti eitas pressiesindaja võimalust, et leke mõjutas läbirääkimisi Hamasiga pantvangide vabastamise üle, nimetades väidet naeruväärseks.