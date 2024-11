Martin Helme: okupeeritud alade Venemaale loovutamine tooks rahu

Helme sõnul on Trump sisuliselt välja öelnud, et ta sunnib ukrainlased tegema rahu Venemaaga, ähvardades Ukrainalt muidu toetus ära võtta. „Niimoodi jääks Ukrainast midagigi alles ja venelastele jääks ilmselt need alad kätte, mis nad on ära vallutanud. See on tegelikult see Trumpi rahuplaan,“ lausus Helme.

„See tähendab seda, et sõda meieni ei jõua,“ rõhutas Helme.

EKRE esimehe hinnangul on „reaalsus see, et kui kohe rahu ei sõlmita, siis jäädakse ka teisest poolest Ukrainast ilma“.„Venelased on saanud endale abi Iraanist, Hiinast, Põhja-Koreast, tegelikult enda selja taha saanud pool globaalsest lõunast. Ja lääs on ju 15 protsenti maailmast, ei ole oma sõjatööstust käivitanud ja pole ka poliitilist valmisolekut minna otsekonflikti NATO riikide ja Venemaa vahel,“ rääkis Helme.

Tema sõnul viiks demokraadist Kamala Harrise võit Eesti sõtta.

„Kui Harris võidab, kui ta võltsitakse võitma, siis on väga suur tõenäosus, et Euroopa idatiib suunatakse Ukrainale appi Venemaale survet avaldama. Ehk teisisõnu, ameeriklased soovivad sellisel juhul, et eestlased, soomlased, poolakad, rumeenlased läheksid sõtta Venemaaga, et Ukrainat aidata. Mina küll ei ole nõus, et me oleme see kulutatav materjal, kes demokraatide välispoliitilise näo päästmiseks saadetakse tulle,“ rääkis Helme.

Kuigi USA president on demokraat Joe Biden, usub Helme, et tegelikult võitis 2020. aastal Trump.

„Pöialt hoian loomulikult Trumpile ja mul ei ole mingit kahtlust, et Trump võidab valimised ka kolmas kord, iseküsimus on see, kas tal õnnestub siis ametisse saada, sest Ameerika valimissüsteem on midagi hoopis teistsugust, kui meie ette kujutame,“ ütles Helme.