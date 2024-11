Hispaania idaosas on jätkuvalt äärmuslik ilm. Täna sai punase hoiatuse Barcelona

Hispaania transpordiminister Óscar Puente teatas, et peatab tsiviilkaitseametnike taotlusel kogu kohalike rongide liikluse Kataloonia kirdeosas. Barcelonas said inimesed mobiiltelefonidele hoiatuse „äärmusliku ja jätkuva vihmasaju“ kohta. Kutsuti vältima tavaliselt kuivi kanaleid, vahendab Associated Press.

Puente ütles, et vihm on sundinud lennujuhte muutma 15 lennu kurssi ja Hispaania lennujaamade operaator teatas, et Barcelona El Prati lennuväljal on täna tühistatud kokku 50 lendu.

Mitmed maanteed olid tulvavee tõttu suletud ja sotsiaalmeedias avaldati fotosid osaliselt vee all autodest.

Tarragona linnas jäeti ära koolitunnid.

Valencia regioonis tegeleb äkktulva tagajärgedega umbes 10 000 sõjaväelast ja politseinikku. Umbes 3000 Valencia elanikku on endiselt elektrita ja ka internetiühendus on piiratud. On teatatud ka rüüstamistest ja ööl vastu tänast vahistati selle tõttu vähemalt 20 inimest.