VIDEO ja FOTOD | Avarii Tallinna-Pärnu maanteel viis haiglasse kolm inimest

Kella 15 paiku andis transpordiamet teada, et üks sõidusuund on liiklusele taas avatud, ent on kehtestatud ajutine kiiruspiirang. Ümbersõit oli korraldatud Pärnu suunal Are-Suigu tee ja Tallinna suunal Uduvere-Suigu-Nurme tee kaudu. Liiklust reguleeris politsei.