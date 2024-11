FOTOD | Viljandimaal valitseb libedus: nädal algas kahe liiklusõnnetusega

Täna kella 10.30 ajal sai häirekeskus teate Põhja-Sakala vallas Arussaare külas juhtunud liiklusõnnetusest, kus sõiduauto oli teelt välja sõitnud ning üle katuse paiskunud. PPA pressiesindaja Ragne Keiski sõnul oli autos kaks inimest, kes mõlemad tervisekontrolliks haiglasse viidi. Autojuht oli kaine ja omab juhtimisõigust. Keisk tõi välja, et tee avariipaigas oli libe ning autol olid all lamellrehvid.

Keisk rõhutas, et on aeg hakata mõtlema rehvivahetuse peale. „Tänahommikuste õnnetuste valguses on paras aeg meede tuletada, et nüüd peaks küll juba rehvivahetuse peale mõtlema need, kes veel suverehvidega sõidavad. Ka tasub praegusel ajal kindlasti hommikustel sõitudel olla väga ettevaatlik, sest teeolud on muutlikud ja siin-seal võib olla teedel mustjää.“