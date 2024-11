Indoneesia vulkaanipurske tõttu on hukkunud vähemalt kümme inimest

PVMG esindaja Hadi Wijaya ütles, et laava jõudis kraatrist umbes nelja kilomeetri kaugusel asuvatesse küladesse, kus põletas maha ja kahjustas maju.

Kohalike ametnike sõnul on purse puudutanud seitset küla.

PVMG andis kõrgeima taseme häire ja hoiatas, et kraatrist seitsme kilomeetri raadiuses olev piirkond tuleb evakueerida.

Lewotobi Laki-laki on pursanud vaheaegadega alates mullu detsembrist ja juba kehtis ametlik hoiatus hoida sellest vähemalt kolme kilomeetri kaugusele.

Sajad inimesed on pidanud kodudest lahkuma ning on leidnud peavarju koolides. Tuhk on aga hävitanud nakarikasvatajate saagi.