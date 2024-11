OTSEPILT | Riigikontroll kritiseerib tegevuspõhist eelarvet ja rahandusministeeriumit

Riigikontrolli aruanne algas riigikontrolör Janar Holmi pöördumisega. Ta tõi välja, et tegevuspõhise riigieelarve reform rakendus täies mahus 2020. aastal ning sellega lubati paremat eelarveinfot, tulemustele keskendumist ning lihtsamat kulude jälgitavust.

„Mis on iseenesest ju kõik mõistlikud sihiseaded. Probleemiks on see, et neid eesmärke ei ole saavutatud ning mõnel juhul on neist pigem isegi kaugenetud. Ja on ka küsitav, kas osa lubatust on üldse kavandatud viisil saavutatav sellise aja ja pingutuse kuluga, mis vähegi vastaks võimalikule kasule või teadmise väärtusele.“

Holm ütles, et riigikontroll on aastate jooksul korduvalt tähelepanu juhtinud sellele, et raha kasutamise tulemuslikkust ei mõõdeta ning kulud pole jälgitavad. Riigikontrolöri sõnul ei tohiks riigieelarvest rääkides takerduda vaidlusesse, kas see peaks olema traditsiooniline või tegevuspõhine, vaid lähenemisviis peaks olema otstarbekas ning valitud vastavalt konkreetsele rahastusobjektile.

„Vaatamata kriitikale on Rahandusministeerium püüdnud järjekindlalt väita, et uuel viisil eelarvestamise käigus tekib väärtuslikku tulemusinfot, mille abil saab teha parema riigieelarve, ning mahukas lisatöö ja aruandlus on põhjendatud, kuna aitab riigi raha eesmärgipärasemalt kasutada. Suheldes nende inimestega, kes igapäevaselt ministeeriumides eelarvega tegelevad, saime paraku kinnituse kahetsusväärsele tõigale, et praegune riigieelarve ja rakendatav eelarvestamine on pigem kunstlik konstruktsioon, mitte selge ja tõhustööriist, millega riigi rahakasutust juhtida ning jälgida,“ lõpetas Holm.

Riigikontrolli tähelepanekute kokkuvõtte

Riigikontroll tõi oma aruandes välja, et kuigi tegevuspõhisele eelarvele üleminek pidi riigi kulud läbipaistvamaks muutma, on iga aastaga suurenenud ministeeriumite poolt kasutamata jäänud raha hulk. Samuti toodi välja, et jätkuvalt annavad riigieelarve ja selle seletuskiri erinevat infot, kui palju üks või teine valitsemisala või tulemusvaldkond riigieelarvest raha saab.