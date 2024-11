FOTOD | Koalitsiooninõukogu üritab hääleõiguse sasipundart harutada. Isamaa tegi oma käigu

Koalitsiooninõukogu kestab täna orienteeruvalt 14.30ni. Koalitsiooni seest on Delfile viidatud, et küsimust enam niisama veeretada ei saa. Tuleb otsustada, kas ja kuidas edasi minna. Muidu kisub probleemi käsitlus avalikkusegi jaoks täiesti naeruväärseks ja pole aegagi reaalseid samme astuda. Järgmised kohalikud valimised on juba tuleva aasta oktoobris.

Delfi Tagatuba on kirjutanud, et sotsid põhiseaduse muutmisega kaasa ei lähe ja sel juhul pole hääli piisavalt. Teised parteid jällegi ei usu, et sotside pakutud tavaseaduse muudatus õiguslikult vett peab.

Otsus põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu käsitlemiseks kiireloomulisena võetakse vastu riigikogu neljaviiendikulise häälteenamusega. Kui kõik 101 saadikut on kohal, tähendaks see, et vaja on 81 poolthäält. Lisaks sotsidele on vastu ka Keskerakond ehk see number ei tuleks kokku.

Sotsidel on oma plaan. Nende hinnangul peaks kõik alalise ja pikaajalise elamisloaga Eestis viibivad välismaalased end valijaks registreerima, kui nad valida soovivad. Ja ühtlasi peaks nad seejuures hukka mõistma Venemaa agressiooni Ukrainas. „Me oleme välja pakkunud lihtsalt ühe suuna või loogika, mismoodi lahendada seda küsimust, et Putini-meelsed inimesed jääksid valimistelt kõrvale ja need, kes Eesti suhtes positiivselt meelestatud on, saaksid valimistel osaleda,“ on partei juht Lauri Läänemets Delfile täpsustanud.

Peaminister Kristen Michal (Reformierakond) on toonitanud, et Venemaa ja Valgevene kodanikud ei peaks kaasa rääkima Eesti asjade otsustamisel. „Õiguseksperdid on riigikogu veennud, et õigusselguse mõttes tuleks muuta põhiseadust,“ märkis ta hiljuti. Sotside ettepanekut ta otseselt maha teinud pole. Tema hinnangul tuleb neid tunnustada selle eest, et nad on tulnud vastu ja samuti asunud otsima probleemile lahendust.

Eesti 200 esimehe Kristina Kallase sõnul aga ei ole võimalik lahendada Venemaa ja Valgevene kodanike valimisõiguse teemat teisiti, kui muutes põhiseadust ja kõik muud lahendused on asjaga venitamine.